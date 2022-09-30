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В ЛНР рассказали о тяжелых боях в Красном Лимане

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ЛНР рассказали о тяжелых боях в Красном Лимане
Фото: Минобороны РФ

В Красном Лимане идут тяжелые бои, союзные силы продолжают плотно работать по противнику. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил помощник главы Министерства внутренних дел (МВД) Луганской народной республики Виталий Киселев.

— В Красном Лимане идет сложный бой, противник бросил все силы и резервы, — цитирует Киселева ТАСС.

Он уточнил, что деблокадой города занимаются четыре боевые тактические группы.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что город Красный Лиман в Донецкой народной республике оказался в полукольце ВСУ. При этом он отметил, что Ямполь и Дробышево взяты под полный контроль союзных сил.

Глава республики добавил, что последние новости можно назвать «неприятными», однако необходимо объективно оценивать ситуацию и учиться на своих ошибках.

Командир добровольческого отряда «Барс-13» («Русский легион») Сергей Фомченков сообщил, что обстановка в районе населенного пункта Дробышево, расположенного севернее и западнее Лимана в ДНР, остается крайне сложной.

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