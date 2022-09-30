Расположение ряда остановок на юго-востоке Москвы изменится с 1 октября

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Красноказарменная улица Карта всех событий

Расположение нескольких остановок изменится на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 сентября.

Так, местоположение остановок «Улица Лефортовский Вал» и «1-й Краснокурсантский проезд» изменится с 1 октября, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что для обеспечения комфортных поездок на общественном транспорте в Москве в сентябре обновили более 100 остановочных павильонов. Их оборудуют навигацией, размещают расписание маршрутов и увеличивают площадь крыш для защиты от непогоды.

На некоторых обновленных остановках в скором времени появятся электронные табло с прогнозом прибытия автобусов, камеры видеонаблюдения и подсветка.

При этом остановка «Улица Юных Ленинцев, 101», расположенная в районе Кузьминки, будет перенесена на 60 метров вперед с 1 октября. Изменения коснутся автобусов Вк, т27, т38, 312 и 471 в сторону станции метро «Текстильщики».