Дептранс: Остановку «Улица Юных Ленинцев, 101» перенесут с 1 октября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Юных Ленинцев, 101 Карта всех событий

Остановка «Улица Юных Ленинцев, 101», расположенная в районе Кузьминки, будет перенесена на 60 метров вперед с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 сентября.

Изменения коснутся автобусов Вк, т27, т38, 312 и 471 в сторону станции метро «Текстильщики», сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что с 1 октября трамваи № 11, 17 и 25 не будут ходить по выходным до станции метро «ВДНХ» и телецентра «Останкино». Это связано с проведением ремонтных работ трамвайных путей на разворотном кольце «Останкино» и в Продольном проезде.

В обычные дни рельсовый транспорт будет работать в штатном режиме. Временные маршруты трамваев по выходным дням не изменятся.

30 сентября сообщалось, что более 100 остановок обновили в Москве в сентябре. Так, по просьбам жителей были обновлены остановки в микрорайоне Южное Тушино и в 1-м микрорайоне Зеленограда.

Там появились навигация и расписание маршрутов, а также была увеличена площадь крыш для защиты от непогоды.

Отмечается, что вскоре на этих остановках появятся электронные табло с прогнозом прибытия автобусов, камеры видеонаблюдения и подсветка.