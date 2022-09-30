Маршруты автобусов № 305 и 868 объединят с 1 октября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

С 1 октября в Москве будут объединены маршруты автобусов № 305 и 868. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 30 сентября.

При этом автобусы № 868 будут ходить чаще по обновленному маршруту. До этого автобусный маршрут № 305 соединял четыре крупных района Москвы: Марьино, Капотню, Люблино и городской округ Дзержинский.

Направление автобуса № 868 проходит от поселка Зосимова Пустынь до деревни Рассудово. Пассажиров просят внимательно проверять информационное табло для сверки направлений движения, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что расположение нескольких остановок изменится на юго-востоке Москвы. Так, местоположение остановок «Улица Лефортовский Вал» и «1-й Краснокурсантский проезд» изменится с 1 октября.

Также стало известно, что для обеспечения комфортных поездок на общественном транспорте в Москве в сентябре обновили более 100 остановочных павильонов. Их оборудуют навигацией, размещают расписание маршрутов и увеличивают площадь крыш для защиты от непогоды.