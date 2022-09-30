Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Иса Аль Халифой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 30 сентября.

Глава государства проинформировал короля о подписании договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество и взаимодействие в рамках ШОС, а также выразили настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений.

Помимо этого, было подтверждено приглашение королю Бахрейна посетить Россию, говорится в сообщении.

На саммите ШОС в Самарканде Путин сделал ряд заявлений. Он подчеркнул, что cотрудничество стран-участниц выстраивается на подходах, лишенных эгоизма в политике и экономике.

Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.