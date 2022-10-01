Пхеньян провел очередной пуск ракет в сторону Японского моря

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Северная Корея осуществила запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом в субботу, 1 октября, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.

По информации журналистов, это уже 22-е испытание боеголовок КНДР с начала нынешнего года. Предыдущее состоялось в четверг, 29 сентября. Тогда, по информации оборонного ведомства Южной Кореи, два северокорейских баллистических снаряда пролетели порядка 350 километров, максимальная высота их полета составила около 50 километров. Выпущенная ракета упала в Японском море, пишет ТАСС.

В начале сентября нынешнего года Северная Корея приняла закон, согласно которому страна провозглашается ответственным ядерным государством. Новый закон закрепляет за КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику, в случае если Пхеньян сочтет угрозу неизбежной, а также позволяет наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме в случае нападения.

В августе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал, что мировое сообщество обязано навсегда отказаться от испытаний ядерного оружия, которое должно кануть в Лету. По его словам, мир достаточно долгое время «удерживается в заложниках» ядерных вооружений.