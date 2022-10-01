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Приметы и советы

Британские предприятия прогнозируют пятикратный рост затрат на электричество

Егор Провоторов
В мире
Британские предприятия прогнозируют пятикратный рост затрат на электричество
Фото: Pexels

Из-за непомерных коммунальных расходов в британских пабах и других предприятиях общепита все чаще зажигают свечи вместо электрического освещения, передает в пятницу, 30 сентября, газета The Independent.

По информации журналистов, многие предприятия сообщили о прогнозируемом увеличении собственных затрат на электроэнергию более чем в пять раз, при этом некоторые из них уже были вынуждены закрыться.

Ради сокращения счетов за электричество один из пабов в Корнуолле перешел на использование свечей по понедельникам. По словам хозяев заведения, все компании вокруг ищут стратегии для выживания, закрываясь на несколько дней в неделю из экономии.

Хозяин бара Crown Inn в Миддлтоне Каллум Нолан также заметил, что перейдет на свечи и не будет поддаваться «сумасшедшему» росту цен на электрическую энергию. Он добавил, что не исключает отказа от оплаты своих счетов в следующем месяце по причине двукратного увеличения расходов.

Другой паб из Корнуолла рассчитывает в следующем месяце полностью отключать электричество на один рабочий день. Помимо этого, заведение было вынуждено прекратить свою работу на два дня в начале недели, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что британские семьи начали есть холодную еду, чтобы сэкономить электроэнергию, поскольку энергетический кризис значительно повышает стоимость жизни в стране.

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