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The Guardian: Британцы предпочитают не греть еду в целях экономии электроэнергии

Егор Провоторов
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The Guardian: Британцы предпочитают не греть еду в целях экономии электроэнергии
Фото: freepik.com

Британские семьи начали есть холодную еду, чтобы сэкономить электроэнергию, поскольку энергетический кризис значительно повышает стоимость жизни в стране. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на исследование, проведенное в островном государстве.

Семьи с детьми, сталкивающиеся с растущими счетами за электричество, сокращают количество покупаемых продуктов. Подобное уже делают 25 процентов британских родителей, у которых есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок. Предполагается, что так они пытаются убедить себя, что смогут себе позволить другие предметы первой необходимости, в том числе, оплатить счета за газ и электричество, которые должны вырасти с 1 октября.

Опрос более 4000 взрослых показал, что около 10 процентов родителей из Великобритании в целях экономии денежных средств ели холодную пищу или еду, которая не требовала приготовления.

Накануне сообщалось, что жители Великобритании все больше недовольны премьер-министром страны Лиз Трасс, антикризисный план которой обрушил курс национальной валюты и вызвал дискуссии о ее вероятной отставке.

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