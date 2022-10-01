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Посол РФ в Мексике рассказал о демарше Запада против России на конференции ЮНЕСКО

Егор Провоторов
В мире
Посол РФ в Мексике рассказал о демарше Запада против России на конференции ЮНЕСКО
Фото: Pexels

Почти 50 недружественных России государств устроили демарш в ходе закрытия всемирной конференции ЮНЕСКО в Мехико, выражая упреки организаторам за приглашение России на мероприятие. Несмотря на это, итоги конференции можно назвать положительными, рассказал журналистам российский посол в Мексике Виктор Коронелли.

Говоря о странах, которые устроили вышеуказанный демарш, дипломат указал на государства Евросоюза, Великобританию и США, а также страны Восточной Европы и ряд других примкнувших к ним делегаций, всего участников протестной акции было 48, пишет РИА Новости.

По словам Коронелли, обвиняющие Россию в происходящем на территории Украины не стали слушать ответ российской делегации, что прямо указывает на их нежелание вести какой бы то ни было диалог.

— Без внимания этот демарш мы не оставили - был очень жесткий и вполне конкретный ответ руководителя нашей делегации, — подчеркнул российский посол.

Накануне директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что западные страны находятся уже на грани потери рассудка, от них возможно ожидать любых неожиданностей.

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