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Нарышкин: Запад находится на грани потери рассудка

Егор Провоторов
Политика
Нарышкин: Запад находится на грани потери рассудка
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Западные страны находятся уже на грани потери рассудка, от него возможно ожидать любых неожиданностей, заявил в пятницу, 30 сентября, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Он назвал западные государства «политическим оппонентом» России. Об этом Нарышкин заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент этой передачи со словами директора СВР был опубликован на канале журналиста Павла Зарубина в Telegram.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что у России нет никаких доказательств причастности западных спецслужб к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», однако подобное происходило раньше.

Президент США Джо Байден заявил, что против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» была совершена диверсия.

В ночь на понедельник, 26 сентября, на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано серьезное падение давления.

Сергей Нарышкин Служба внешней разведки США
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