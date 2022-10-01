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КНДР провела рекордные четыре испытания ракет за неделю

Егор Провоторов
В мире
КНДР провела рекордные четыре испытания ракет за неделю
Фото: Pixabay

После сегодняшнего пуска ракет Северная Корея установила рекорд по количеству проведенных испытаний за неделю.

Впервые в мировой истории Пхеньян провел сразу четыре испытания вооружений за одну неделю. Об этом в субботу, 1 октября, заявил заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино, чьи слова приводит телеканал РЕН.

По словам японского министра, такое повышение эскалации в регионе может угрожать безопасности его государства, поэтому Северной Корее был выражен протест по линии японского посольства в Пекине.

Ино также сообщил, что все ракеты пролетели расстояние до 400 километров на высоте до 50 километров. Последнее испытание было зафиксировано в ночь на пятницу, 1 октября. Ракета упала в воды Японского моря.

В начале сентября нынешнего года Северная Корея приняла закон, согласно которому страна провозглашается ответственным ядерным государством. Новый закон закрепляет за КНДР право нанесения превентивного ядерного удара по противнику, в случае если Пхеньян сочтет угрозу неизбежной, а также позволяет наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме в случае нападения.

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