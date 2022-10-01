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Названо психическое заболевание, которое вызывает преждевременное старение и диабет

Араз Салехов

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Общество
Названо психическое заболевание, которое вызывает преждевременное старение и диабет
Фото: shutterstock

Китайские ученые выяснили, что люди, подверженные постоянному чувству одиночества и депрессии, буквально изнашивают свой организм более чем на 1,7 года быстрее остальных. Психолог Марина Гладышева в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, насколько сильно депрессивное состояние влияет самочувствие.

По словам специалиста, депрессия в затяжном виде очень сильно истощает нервную систему человека, что, в свою очередь, влияет на весь организм.

— Очень часто в депрессии люди отказываются от еды, перестают следить за достаточным количество витаминов в своем организме, им становится это неважно. Тогда тело стареет гораздо быстрее, потому что очень сильно истощается желание человека смотреть в жизнь. Человеку в депрессии становится очень тяжело, ему может не хватать сил, он может угасать, — пояснила Гладышева.

Также психолог определила признаки, которые могут сказать о наличии депрессивного состояния:

  • апатия;
  • отсутствие мотивации;
  • равнодушие к любимому хобби;
  • отсутствие внутренних сил;
  • возможные переедания;
  • отсутствие аппетита;
  • человек перестает следить за собой;
  • суицидальные мысли.

Кроме того, специалист рассказала, как психосоматика влияет на развитие различных заболеваний в организме. В частности, по мнению врача, из-за подобного состояния у человека может появиться сахарный диабет.

— Необязательно, что он появится из-за депрессии, может повлиять любое нервное переживание. Также важно изучить, какие у человека в теле имеются слабые места. К примеру, у женщин во время депрессии происходит обострение женских заболеваний, очень часто такое бывает, — добавила Гладышева.

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