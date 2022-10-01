В Гидрометцентре рассказали, что октябрь в России будет теплым

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Среднемесячная температура в октябре на территории большинства регионов России будет находиться в пределах климатической нормы, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Выше октябрьской нормы столбик термометра будет подниматься в республиках Северного Кавказа, Якутии, Калмыкии, Красноярском и Хабаровском краях, а также Астраханской области, рассказал специалист ТАСС.

При этом в некоторых субъектах федерации в октябре будет дождливая погода. Обильные осадки выпадут в Красноярском крае, на Кавказе, Сахалине, юге Якутии и Хабаровского края, Амурской области, Забайкалье, а также в северной части Красноярского края.

Накануне в пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что погода в столичном регионе на выходных будет облачной, кроме того, жителям и гостям Москвы стоит ждать небольшие дожди.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о подобии бабьего лета в Москве в конце сентября. Предварительные расчеты специалистов указывают, что с четверга температура воздуха в столице начнет повышаться.