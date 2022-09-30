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Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве в ближайшие дни

Евгений Жуков

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве в ближайшие дни
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Погода в столице в ближайшие дни будет облачной, кроме того, стоит ждать небольших дождей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 30 сентября.

Так, в субботу, 1 октября, ночью метеорологи обещают туман, а днем воздух прогреется до 15–17 градусов. Во второй половине дня ожидается дождь.

В воскресенье, 2 октября, будет стоять облачная, временами дождливая погода, а температура воздуха составит 12–14 градусов. При этом в понедельник, 3 октября, особых метеорологических изменений не ожидается.

Однако во вторник, 4 октября, стоит ждать похолодания: показатели термометров опустятся до 7-12 градусов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что «старое» бабье лето может прийти в столицу на пять дней — с 5 по 10 октября.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о подобии бабьего лета в Москве в конце сентября. Предварительные расчеты специалистов указывают, что с четверга температура воздуха в столице начнет повышаться.

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