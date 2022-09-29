Москвичам рассказали, когда в столицу придет «старое» бабье лето

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«Старое» бабье лето может прийти в Москву на пять дней — с 5 по 10 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 29 сентября.

— Со среды, 5 октября, на синоптической карте наметятся позитивные перемены — на фоне роста атмосферного давления распогодится, и потеплеет на градус-другой. В последующие сутки существует высокая вероятность антициклональной погоды, а значит, природа может подарить во второй пентаде октября, с 5 по 10 октября, жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, — сказал Тишковец РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о подобии бабьего лета в Москве в конце сентября. Предварительные расчеты метеорологов указывают, что с четверга температура воздуха в столице начнет повышаться. После 12 часов дня в четверг осадки почти прекратятся, они не прогнозируются также и в конце недели.

Также «Вечерняя Москва» выяснила, когда в столице выпадет первый снег. Так, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что снегопады наблюдаются сегодня не только в Новосибирской области, но и в южных областях Западной Сибири — в Омской области и на Урале.