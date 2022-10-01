Считаются диетическими: какие неочевидные продукты мешают похудеть

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Существует ряд продуктов, которые мешают похудению, при этом знают о такой особенности далеко не все. Более того, многие из них считаются диетическими. О том, какая неочевидная еда способна помешать прийти в идеальную форму, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист отметил, что употребление галетного печенья может помешать похудению.

— Часто мы считаем диетическим галетное печенье. В магазине этого дела полно, но если почитать состав, окажется, что это те же самые песочные печенья, просто сделанные под привычное нам галетное. Это довольно калорийный, жирный продукт. Если мы его едим, то получаем много калорий, — объяснил диетолог.

К сладким кисломолочным продуктам (например, йогуртам и творожкам) многие люди относятся как к обычной кисломолочной продукции, считая ее полезной. Однако обилие в них сахара сводит на нет всю пользу, уточнил Гинзбург.

Сосиски, колбаса и печеночный паштет также часто ошибочно считаются диетическим продуктом, заметил врач.

— Сосиски или молочные колбасы создают ощущение того, что это мясной продукт, просто прокрученный определенным образом. Но если посмотреть состав, можно увидеть, что там очень много жира. Жирность этих продуктов не ниже 20 процентов. Мы можем включать их в питание, полагая, что это низкокалорийный продукт, но это ошибка. Еще очень много жира в печеночном паштете, — объяснил собеседник «ВМ».

Подсолнечное масло в противовес оливковому также может являться продуктом, который мешает похудеть, заметил специалист. При одинаковой калорийности подсолнечное масло способствует тканевому воспалению, а оливковое — препятствует, пояснил эксперт.

Могут не дать человеку избавиться от лишнего веса и фруктовые соки, предупредил Гинзбург.

— Мы все полагаем, что фрукты и соки — одно и то же, но это не так. Разница определяется тем, что из фруктов фруктоза впитывается не так быстро, а из соков — очень быстро. А фруктоза — довольно вредный сахар, — заключил диетолог.