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Радиоперехват переговоров ВСУ показал, что украинские войска несут потери

Анастасия Колоскова
В мире
Радиоперехват переговоров ВСУ показал, что украинские войска несут потери
Фото: depositphotos

ВСУ несут значительные потери на южном направлении, у украинских военных недостаточно боеприпасов, а подкрепления нет. Об этом свидетельствует запись радиоперехвата.

Зафиксированы переговоры бойцов из 5-й механизированной роты 53-й бригады ВСУ, принимавшей участие в сентябрьском наступлении на Херсонском направлении. Переговоры перехвачены возле села Правдино, расположенного на границе Херсонской и Николаевской областей.

В одном из фрагментов украинские военные обсуждают, что к ним не приходит поддержка. При этом у них не хватает патронов и людей.

В другом эпизоде слышно, как еще один боец ВСУ кричит: «Не стреляйте, мы отходим назад! Не стреляйте, по правому флангу отходим назад!».

В третьем фрагменте военные говорят о большом числе убитых и раненых, среди которых тяжелые. Они упоминают о нехватке боекомплектов и спрашивают, когда появится подкрепление, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы, при этом не будет и осеннего призыва.

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