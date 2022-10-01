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Швейцарский разведчик назвал выигравших от подрыва «Северного потока»

Анастасия Колоскова
В мире
Швейцарский разведчик назвал выигравших от подрыва «Северного потока»
Фото: shutterstock

Россия не заинтересована в выходе из строя газопровода «Северный поток», в отличие от Соединенных Штатов, которые только выиграли от этого. Об этом заявил экс-сотрудник швейцарской разведки Жак Бо.

— Россию из числа подозреваемых можно сразу исключить. Потому что цель диверсантов очевидна: сорвать надолго поставку газа для Германии, — убежден разведчик.

Он назвал инцидент с трубопроводом «диверсией с большим размахом», отметив, что для подобных повреждений требуется очень большое количество взрывчатки и сложное оборудование, поэтому водолазы-любители не смогли бы справиться с этим.

По мнению эксперта, в повреждении газопровода заинтересованы Варшава и Киев, которые всегда хотели транзита газа через их территорию.

К числу подозреваемых Бо отнес также США.

— Эта страна не скрывает своей заинтересованности в том, чтобы разорвать любые связи между Россией и Европой, а в особенности между Россией и Германией, — заявил он в эфире Radio Courtoisie.

Накануне постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Йуул заявил, что, исходя из имеющейся информации, на трех нитках газопроводов «Северный поток» произошла целенаправленная диверсия, ее исполнители хотели запугать Европейский континент.

В минувшую пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инцидент со взрывами на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», безусловно, выгоден Соединенным Штатам.

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