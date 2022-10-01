Гериатр рассказала, какие молочные продукты стоит выбирать пожилым людям

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Пожилым людям следует отдавать предпочтение молочным продуктам с низким содержанием жира. Такие рекомендации дала главный внештатный специалист-гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина в День пожилого человека.

— Молочные продукты не противопоказаны в пожилом возрасте, мы делаем ограничения только на высокую жирность молочных продуктов, даем рекомендации по снижению жирности молочных продуктов, — отметила эксперт.

По ее словам, молочные продукты полезны, так как содержат хорошо усваиваемый белок. Врач подчеркнула, что пожилым людям следует включать их в дневной рацион.

При этом Рунихина предупредила, что молочные продукты не показаны при индивидуальной непереносимости, однако в пожилом возрасте люди обычно знают, какие продукты им не подходят, передает РИА Новости.

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