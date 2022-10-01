Ефимов: Московские производители поставили на молочные кухни города более 26 тысяч тонн продукции

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Столичные молочные заводы с начала года поставили для нужд города более 26 тысяч тонн продукции в рамках офсетного контракта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По условиям контракта Москва в течение восьми лет закупит у предприятий молочные смеси, соки, пюре, каши и другие продукты для беременных женщин и детей на общую сумму 30,6 миллиарда рублей. Поставки в рамках офсета начались в этом году. В результате с того момента молочные кухни города получили свыше девяти миллионов наборов с продукцией — это более 26 тысяч тонн, — рассказал он.

Офсетный контракт со столичными молокозаводами был заключен в 2020 году и позволил создать локальное производство продуктов питания для городских молочных кухонь, в том числе сухих молочных смесей, которые раньше приходилось закупать в других регионах России и в Белоруссии.

Заммэра добавил, что объем инвестиций в проекты оценивается более чем в 2,1 миллиарда рублей. Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, на предприятиях были созданы линии по производству сухих молочных смесей, соков и пюре, а также было обновлено оборудование.

Ежегодно эти комбинаты изготавливают свыше 1,3 миллиарда упаковок продукции, что позволяет закрыть около 20 процентов общегородской потребности жителей столицы в молочных продуктах. Кроме того, сейчас заводы поставляют товары практически во все регионы России.

В свою очередь заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Юлия Антипова добавила, что благодаря заключению долгосрочного офсетного контракта, который на 100 процентов покрывает потребности городских молочно-раздаточных пунктов, москвичи могут своевременно получить свежую и качественную продукцию.

До этого Ефимов сообщил, что производитель поставил Москве более миллиона медизделий по офсетному контракту.