Ефимов: Производитель поставил Москве более миллиона медизделий по офсетному контракту

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в рамках офсетного контракта поставил городу с начала года более одного миллиона медицинских изделий для пациентов со стомой, которые получают такую продукцию бесплатно. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва подписала офсетный контракт с компанией в конце 2019 года. В рамках этого договора инвестор вложил миллиард рублей в создание инновационного производства по выпуску медицинских изделий для стомированных пациентов на территории особой экономической зоны столицы, — заявил он.

По словам заместителя мэра, производитель — компания «Гемамед» — поставил в лечебные учреждения столицы более миллиона медицинских изделий на сумму 388 миллионов рублей.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, предприятие планирует практически полностью закрыть потребности столичной системы здравоохранения в основной продукции для стомированных пациентов и развивать поставки в регионы России.

Начальник управления фармации Департамента здравоохранения Москвы Михаил Игнатов добавил, что с 2023 года офсетный контракт позволит обеспечить город такими изделиями практически полностью.

До этого Ефимов сообщил, что Москва делает ставку на развитие инновационных современных и экологичных производств. Сегодня треть работающих в городе предприятий, которые выпускают продукты питания, одежду, обувь и другие товары, относится к высокотехнологичным.