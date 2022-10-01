В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственную думу внесен законопроект, предполагающий расширение круга лиц, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. Инициатива принадлежит депутатам фракции «Новые люди».

Парламентарии предложили внести в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» новую статью 18.1, касающуюся предоставлению отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации. Авторы документа предлагают освободить от призыва граждан, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей либо воспитывают без матери (отца) одного ребенка и более в возрасте до 18 лет.

Помимо этого, члены фракции предлагают предоставить отсрочку мужчинам, чьи жены находятся на сроке беременности не менее 22 недель и имеющим на иждивении двух несовершеннолетних детей. Также законопроект предусматривает отсрочку для граждан, которые являются единственными кормильцами семей с детьми-инвалидами, и для единственных детей одиноких родителей.

Помимо этого, авторы инициативы предлагают давать отсрочку сыновьям и родным братьям военных, погибших или умерших в связи с исполнением ими обязанностей военной службы или в период прохождения военных сборов, передает ТАСС.

Накануне правительство России утвердило правила предоставления отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса.