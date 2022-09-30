Кабмин утвердил порядок предоставления отсрочки работникам ОПК

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Правительство России утвердило правила предоставления отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе кабмина.

— Право на отсрочку для граждан, работающих в организациях оборонно-промышленного комплекса, предоставлено решением президента, — говорится в сообщении.

Уточняется, что отсрочку от мобилизации получат руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа, говорится в Telegram-канале «Правительство России».

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

В России идет частичная мобилизация. Кого призовут, куда придет повестка, что мобилизуемые могут взять с собой и когда их отправят в зону СВО. Ответы на главные вопросы о частичной мобилизации — в материале «Вечерней Москвы».

Минобороны открыло для родственников мобилизованных граждан горячую линию, где можно получить всю необходимую информацию, касающуюся частичной мобилизации.