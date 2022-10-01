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Андрей Бочкарев: Открытие всех станций БКЛ разгрузит автодороги на 10–15 процентов

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Открытие всех станций БКЛ разгрузит автодороги на 10–15 процентов
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая кольцевая линия Карта всех событий

Открытие всех станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метров разгрузит автомобильные дороги в прилегающих районах на 10–15 процентов. Об этом в субботу, 1 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Большая кольцевая линия метро — самый масштабный и значимый проект московского метро. Запуск движения по новому кольцу серьезно изменит модель транспортного поведения горожан, а также сократит время, затрачиваемое людьми на дорогу, и повысит комфорт транспортного обслуживания, — рассказал он.

По словам заммэра, БКЛ даст москвичам новые оптимальные пути следования, благодаря чему разгрузится Кольцевая и радиальные линии подземки.

Он подчеркнул, что БКЛ соединит различные виды транспорта и увеличит число вариантов выбора между ними. Так, на протяжении нового кольца будет свыше 30 пересадок, в том числе на другие линии метрополитена, на МЦК, МЦД и железные дороги, уточнил Бочкарев.

Он отметил, что таким образом время поездки на общественном транспорте сократится на 20–30 минут, а у многих москвичей станции метро впервые появится рядом с домом.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что БКЛ будет связана также со строящимися и проектируемыми линиями.

— На базе многих станций создаются транспортно-пересадочные узлы, которые выполняют не только логистическую функцию, но и являются благоустроенными общественными пространствами — новыми центрами социальной активности для жителей столицы, — констатировал он.

Кравцов привел в пример пересадочный узел «Марьина Роща», который объединит новую станцию БКЛ, действующую станцию Люблинско-Дмитровской линии, а также перспективную станцию МЦД-2 и маршруты наземного транспорта, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты приступили к возведению монолитных конструкций пересадочного моста от будущей станции «Текстильщики» БКЛ к одноименной станции Таганско-Краснопресненской линии.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Метро Андрей Бочкарев
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