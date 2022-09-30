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Андрей Бочкарев: На станции Большого кольца метро «Текстильщики» началось строительство пересадочного моста

Евгений Жуков
Город
Андрей Бочкарев: На станции Большого кольца метро «Текстильщики» началось строительство пересадочного моста
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Специалисты приступили к возведению монолитных конструкций пересадочного моста от будущей станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро к одноименной станции Таганско-Краснопресненской линии. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Станция «Текстильщики» БКЛ располагается между Шоссейной улицей и путями второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Мостовой переход длиной порядка 140 метров пройдет над железной дорогой и соединит северный вестибюль станции Большого кольца метро с вестибюлем станции «Текстильщики» фиолетовой ветки. Мост будут возводить путем надвижки, — отметил заммэра.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов подчеркнул, что ТПУ «Текстильщики» объединит столичную подземку, платформу МЦД-2 и автобусные маршруты.

— Мост в дополнение к действующему городскому подземному переходу под железнодорожными путями позволит, в частности, эффективно распределять пассажиропотоки между двумя линиями метрополитена и другими видами транспорта, — добавил Кравцов.

По его словам, в рамках проекта ТПУ запланировано устройство остановок наземного общественного транспорта и подходов к ним, подъездных дорог для автобусов.

Накануне Бочкарев рассказал, что на МЦД до конца этого года планируется реконструировать и построить шесть остановочных пунктов.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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