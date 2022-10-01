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Врачи столичных поликлиник провели 600 тысяч телемедицинских консультаций

Евгений Жуков
Город
Врачи столичных поликлиник провели 600 тысяч телемедицинских консультаций
Фото: shutterstock

Во всех поликлиниках столицы работает телемедицинский сервис, с помощью которого специалисты провели уже порядка 600 тысяч консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 1 октября.

Как уточняется, этот сервис подойдет людям, болеющим ОРВИ, а также с выявленным COVID-19. Данная практика позволяет не допустить перегрузки московских амбулаторий.

— В феврале этого года во время «омикрона» мы внедрили сервис телемедицины в формате «врач — пациент» в московских поликлиниках для людей с диагнозами «ОРВИ» и COVID-19, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Получить телемедицинскую консультацию можно с помощью приложения «ЕМИАС. Телемедицина». С помощью аудио- или видеосвязи специалисты анализируют состояние пациентов, выписывают лечение, отвечают на вопросы больных, а также дают рекомендации. При необходимости врач может предложить записаться на очный прием, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в пресс-службе мэра рассказали, что москвичи воспользовались услугой онлайн-записи к врачу в 2022 году более 70 миллионов раз. Основным преимуществом онлайн-записи назвали наглядность свободного для записи времени.

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