Минтруд анонсировал выплаты «больничных» денег самозанятым с 1 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пособия по больничным листам теперь будут получать и самозанятые граждане. Об этом в субботу, 1 октября, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов.

Для реализации гарантии полного социального пакета для самозанятых, куда обязательно входят выплаты по больничным листам, Минтруд разработал программу добровольного страхования для этой категории граждан.

Как уточняется, при расчете коэффициента выплат будет учитываться предыдущий стаж, который самозанятый отработал по трудовому договору.

Как сообщили в ведомстве, ежемесячный взнос будет рассчитываться из базового дохода в размере 32 484 рубля. Таким образом, ежемесячный взнос будет составлять 1247 рублей, передает портал «Царьград».

До этого в материале «Вечерней Москвы» перечислили законные способы, с помощью которых можно повысить пенсию. К ним отнесли вариант продолжения рабочей деятельности или добавления в стаж упущенных лет, если таковые имеются.

Накануне председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский рассказал, кому проиндексируют пенсии с 1 октября.