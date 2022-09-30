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Проще, чем кажется: как законно повысить пенсию

Евгений Белоусов
Араз Салехов

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Общество
Как законно повысить пенсию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Министр труда России Антон Котяков заявил, что страховые пенсии по старости для неработающих россиян с 1 января 2023 года будут проиндексированы еще на 4,8 процента. Как именно добиться повышения пенсии — в материале «Вечерней Москвы».

Какими способами можно законно увеличить пенсию:

— продолжить работать;

— добавить в стаж упущенные годы, если они есть;

— изучить возможные льготы и выплаты;

— улучшить условия трудовой пенсии;

— создать пенсионные накопления.

Как восстановить упущенный стаж:

— необходимо предоставить документы и справки, подтверждающие упущенные годы стажа.

Какие бывают льготы:

— бесплатный проезд на общественном транспорте;

— бесплатные путевки (к примеру, в санаторий);

— бесплатные экскурсии (только для москвичей).

Как лучше откладывать деньги на пенсию:

— положить деньги на депозит в банке;

— приобрести облигации федерального займа;

— вложить средства в индексные фонды.

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