Как законно повысить пенсию

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Министр труда России Антон Котяков заявил, что страховые пенсии по старости для неработающих россиян с 1 января 2023 года будут проиндексированы еще на 4,8 процента. Как именно добиться повышения пенсии — в материале «Вечерней Москвы».
Какими способами можно законно увеличить пенсию:
— продолжить работать;
— добавить в стаж упущенные годы, если они есть;
— изучить возможные льготы и выплаты;
— улучшить условия трудовой пенсии;
— создать пенсионные накопления.
Как восстановить упущенный стаж:
— необходимо предоставить документы и справки, подтверждающие упущенные годы стажа.
Какие бывают льготы:
— бесплатный проезд на общественном транспорте;
— бесплатные путевки (к примеру, в санаторий);
— бесплатные экскурсии (только для москвичей).
Как лучше откладывать деньги на пенсию:
— положить деньги на депозит в банке;
— приобрести облигации федерального займа;
— вложить средства в индексные фонды.