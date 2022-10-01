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Трамваи задерживаются из-за ДТП на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Трамваи задерживаются из-за ДТП на юго-востоке Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Южнопортовая улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы задерживаются трамваи маршрута № 43 из-за ДТП на путях. Об этом в субботу, 1 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На пересечении улиц Угрешская и Южнопортовая (в районе остановки «Южнопортовая улица») из-за ДТП двух автомобилей на путях задерживаются трамваи № 43, — говорится в сообщении.

Пассажиров предупредили о временном изменении маршрута и призвали следить за объявлениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Позже в департаменте уточнили, что движение трамваев удалось восстановить.

Накануне сообщалось, что на внутренней стороне 60-го километра Московской кольцевой автодороги неподалеку от развязки с Рублево-Успенским шоссе водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с ограждением.

В минувшую среду, 28 сентября, произошла автомобильная авария на внешней стороне 2-го километра МКАД. По предварительным данным, водитель «Лады» перестраивался и столкнулся с грузовой иномаркой. В результате дорожного инцидента пострадал один человек.

Транспорт ДТП Трамваи Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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