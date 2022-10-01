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Студент очного отделения из Москвы получил отзыв повестки после проверки данных в военкомате

Евгений Жуков
Общество
Студент очного отделения из Москвы получил отзыв повестки после проверки данных в военкомате
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Студент очного отделения Московского городского педагогического университета Алексей Кулешов получил аннулирование повестки после проверки данных в военкомате. Об этом он рассказал в субботу, 1 октября.

— Не знаю, по какой причине я получил повестку, мне пришел отзыв повестки в течение недели, вроде бы, по почте. Я студент Московского городского педагогического университета, я не знаю, почему мне вообще пришла повестка, сегодня вот отправили вот это извещение, о том, что это ошибка была, — рассказал Кулешов.

Студент уточнил, что учится на очном отделении четвертого курса.

В столичном регионе работают горячие линии по вопросам, связанным с мобилизационными повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77.

Кроме того, московские власти оказывают поддержку представителям организаций и предпринимателям. Иногда в одной организации спорных случаев бывает несколько.

Для удобства и оперативности рассмотрения этих случаев Штаб по защите бизнеса Москвы организовал отдельный канал консультирования юридических лиц столицы. Обращения работодателей принимают по телефону +7 (495) 276-24-17 в любые дни с 9:00 до 18:00. Все обращения будут направляться в специальные отделы для разбирательств спорных случаев.

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