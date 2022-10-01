В России выявили 33 186 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За минувшие сутки в 85 российских регионах выявили 33 186 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на портале «Cтопкоронавирус.рф» в субботу, 1 октября.

За 24 часа в стране зарегистрировали 103 летальных исходов от коронавирусной инфекции. При этом 2644 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения с диагностированным ковидом.

После прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 52 628 человек, отмечается на сайте.

Фото: стопкоронавирус.рф

Накануне сообщалось, что коронавирусом заболел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, на ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием. Состояние патриарха в настоящее время удовлетворительное.

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что заражение коронавирусной инфекцией в России в настоящее время находится на верхнем плато, летальность оценивается как невысокая.