Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В России выявили 33 186 новых случаев коронавируса за сутки

Анастасия Колоскова
Общество
В России выявили 33 186 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За минувшие сутки в 85 российских регионах выявили 33 186 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на портале «Cтопкоронавирус.рф» в субботу, 1 октября.

За 24 часа в стране зарегистрировали 103 летальных исходов от коронавирусной инфекции. При этом 2644 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения с диагностированным ковидом.

После прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 52 628 человек, отмечается на сайте.

В России выявили 33 186 новых случаев коронавируса за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

Накануне сообщалось, что коронавирусом заболел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды, на ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием. Состояние патриарха в настоящее время удовлетворительное.

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что заражение коронавирусной инфекцией в России в настоящее время находится на верхнем плато, летальность оценивается как невысокая.

Здоровье Статистика Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Гагарина
Елена Гагарина

Школьники изучат историю России

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Сирийский опыт дал уверенность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Подсказки великого Мастера

Татьяна Позднякова
Татьяна Позднякова

Октябрь нас порадует

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

С нами Бог и «Сатана»

Никас Сафронов
Никас Сафронов

Архангельск хочется писать на холстах

Все мнения
О проекте