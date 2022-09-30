Патриарх Кирилл заболел коронавирусом

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заразился коронавирусом. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в пятницу, 30 сентября.

— На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки святейшего патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции, — заявил он.

По его словам, состояние патриарха в настоящее время удовлетворительное, передает РИА Новости.