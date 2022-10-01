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Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за тумана

Евгений Жуков
Общество
Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах из-за тумана
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Руководство столичных аэропортов сообщило об изменении расписания 36 рейсов из-за плохой видимости. Об этом стало известно в субботу, 1 октября.

Как уточняется, некоторые из них были отменены. Так, в аэропорте Внуково 6 рейсов отменили и 18 задержали. В Домодедове три рейса отменили и только один на данный момент задерживается. Управление Шереметьева отменило шесть рейсов, а два пока задерживают, передает информацию сервис «Яндекс. Расписания».

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Накануне сообщалось, что в аэропорту Калининграда с 1 октября введут режим «открытого неба». В пресс-службе Росавиации пояснили, что такой режим позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в Калининград и из него, используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства.

До этого командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что полный отказ от иностранных авиалайнеров в отечественной гражданской авиации возможен, однако он потребует возобновления собственного производства.

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