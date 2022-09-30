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Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба с 1 октября

Полина Долганова
Общество
Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба с 1 октября
Фото: Unsplash

В аэропорту Калининграда с 1 октября введут режим «открытого неба». Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации в пятницу, 30 сентября.

Так, заграничные компании смогут вылетать из авиагавани в третьи страны без посадки на своей территории.

— Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда, используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства, — отметили в Росавиации.

Соответствующий режим будет установлен на два года.

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России продлили до 10 октября. Об этом сообщили в Росавиации в пятницу, 30 сентября. Уточняется, что ограничение распространяется на аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. При этом остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

До этого командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал «Вечерней Москве», что полный отказ от иностранных авиалайнеров в российской гражданской авиации возможен, однако он потребует возобновления собственного производства.

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