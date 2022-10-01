Появились кадры с места взрыва в жилом доме в Коломне

Фото: Telegram / Прокуратура Московской области

Подмосковная прокуратура проведет проверку по факту взрыва газовоздушной смеси в Коломне, где в результате случившегося пострадали люди. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в субботу, 1 октября.

— В результате происшествия разрушены межкомнатные квартирные перегородки, двое пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, — уточнила она.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его расследование взяло на контроль ведомство, добавила Короткова.

Прокуратура также опубликовала фотографии с места инцидента.

1/3 2/3 Фото: Прокуратура Московской области 3/3 Фото: Прокуратура Московской области

До этого сообщалось, что в ночь на субботу, 1 октября, в подмосковной Коломне произошел взрыв в жилом многоквартирном доме, в результате чего травмы получили три человека. По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Московской области, инцидент случился по адресу улица Кирова, дом 30. Прибывшие спасатели эвакуировали из девятиэтажного дома 130 человек. В ведомстве сообщили о двух пострадавших. По предварительным данным, в ходе проводящегося в помещении ремонта взорвалась газовоздушная смесь.