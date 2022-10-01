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Синоптик Леус назвал причину образования густых туманов в Москве

Рафаэль Залян

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Город
Синоптик Леус назвал причину образования густых туманов в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Густой туман, накрывший столичный регион и ухудшивший видимость в центральных районах города, может быть связан с различными факторами. Такое атмосферное явление наблюдается, когда теплые воздушные потоки охлаждаются насыщенной влагой, что и приводит к образованию дымки. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, именно в осенний период чаще всего наблюдается формирование туманов над европейским регионом:

— Еще одной причиной таких сильных туманов может быть испарение воды с теплой поверхности земли. Когда она попадает в холодный воздух, это приводит к образованию облаков.

Туманы появляются, как правило, в отдельных районах Москвы и области в ночные часы. И утром они рассеиваются, уточнил Леус.

— Особенно сильные туманы наблюдались в районах столичных аэропортов. Но уже ближе к полудню туман во всех ранее зафиксированных зонах должен рассеяться, и будет наблюдаться относительно теплая, но облачная погода, — отметил синоптик.

Леус объяснил, что огромное облако тумана — это скопление мелких капелек воды, которые вступают в конфликт при соприкосновении холодных и теплых масс. Такая дымка, по словам метеоролога, насыщена небольшими капельками воды, которые способны менять структуру в зависимости от температуры воздуха — от капелек до ледяных кристаллов.

Синоптик добавил, что в ближайшие несколько дней это явление можно будет наблюдать в столице и Подмосковье.

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