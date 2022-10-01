Синоптик Леус рассказал, когда в Москве рассеется туман

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Густые туманы, накрывшие столичный регион, рассеются в ближайшие часы. Об этом в субботу, 1 октября, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— Туманы сохраняются в аэропортах Внуково и Домодедово, причем видимость там уже начинает постепенно улучшаться, так что в течение ближайших полутора–двух часов туманы на территории столичного региона постепенно рассеются и перейдут в густую дымку, дожди, — отметил специалист.

Из-за погодной ситуации возможны перебои в работе аэропортов и сложности в движении автотранспорта, сообщается на сайте центра «Фобос».

Кроме того, Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» обозначил причину образования густых туманов. По его словам, такое атмосферное явление наблюдается, когда теплые воздушные потоки охлаждаются насыщенной влагой, что и приводит к образованию дымки.

До этого стало известно, что руководство московских аэропортов сообщило об изменении расписания 36 рейсов из-за плохой видимости.