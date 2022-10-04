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Совфед одобрил ратификацию договоров о вхождении новых регионов в состав России

Евгений Жуков
Общество
Совфед одобрил ратификацию договоров о вхождении новых регионов в состав России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации одобрил ратификацию договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Об этом стало известно во вторник, 4 октября.

На 530-м заседании сенаторы рассмотрели внесенные главой государства федеральные конституционные законы о присоединении новых территорий к России.

Согласно предписаниям, новые регионы, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России. Также в этих регионах будут действовать российское законодательство и другие нормативные правовые акты.

Украинские граждане, лица без гражданства проживающие в новых субъектах, признаются гражданами России, кроме тех, кто в течение месяца заявит о желании сохранить имеющееся гражданство или остаться лицом без него.

Накануне сообщалось, что Конституционный комитет Совета Федерации поддержал и рекомендовал одобрить законы о принятии субъектов.

До этого сообщалось, что Государственная дума ратифицировала договоры о принятии новых территорий в состав Российской Федерации. 2 октября президент России Владимир Путин внес эти документы на ратификацию.

О том, что ожидает страну после присоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья, — в материале «Вечерней Москвы». К примеру, новые реалии потребуют изменений в экономической сфере.

Присоединяемые к России территории самодостаточны в экономическом смысле, но в то же время нуждаются в финансовой поддержке. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев уверен, что Россия вложит в развитие этих регионов большие средства.

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