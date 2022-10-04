Названы варианты изображений на новой банкноте номиналом 500 рублей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Экспертная группа предложила более 60 достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа для изображения на новой банкноте Банка России номиналом 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России во вторник, 4 октября.

— Все символы, которые заслужили внимание экспертной группы, значимы, узнаваемы и с графической точки зрения подходят для изображения на банкноте. Они будут рассмотрены при разработке дизайна, — подчеркнул заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

Так, в список для лицевой стороны банкноты вошли культурно-исторические и природные объекты города Пятигорска. Среди лидеров перечислены скульптура Орла на Горячей горе, памятник Михаилу Лермонтову, а также беседка Эолова арфа.

Для оборотной стороны были предложены изображения памятников и известных мест северокавказских республик. Наибольшее количество голосов получили Эльбрус, Дербентская крепость в Дагестане и башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии, сообщается на сайте Банка России.

В сентябре стало известно, что Центральный Банк России выпустил в обращение памятную монету «Конек-горбунок» серии «Легенды и сказки народов России».