Центробанк выпустил серебряную монету «Конек-Горбунок»

Фото: YouTube-канал Банка России

Центральный Банк России выпустил в обращение памятную монету «Конек-Горбунок» серии «Легенды и сказки народов России». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в пятницу, 16 сентября.

Как отмечается, номинал новой серебряной монеты — три рубля.

На лицевой стороне изображен герб Российской Федерации, а на оборотной стороне монеты — персонажи из сказки Петра Ершова: Конек-горбунок и Иван, держащий в руке жар-птицу, говорится в сообщении.

В ЦБ подчеркнули, что монеты являются законным средством платежа на территории РФ и обязательны к приему «по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений».

19 июля Центробанк выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом два рубля с изображением редких грибов и растений.

К концу нынешнего года ЦБ возобновит печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года выпуска. Экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев рассказал «Вечерней Москве», почему регулятор принял такое решение. По его словам, изменение внешнего вида наличных купюр поможет сделать их более современными и лучше защитить от подделок.