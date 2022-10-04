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В России выявили 21 687 новых случаев коронавируса за сутки

Евгений Жуков

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Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 21 687 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 21 687 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» во вторник, 4 октября.

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 107 летальных исходов от COVID-19. При этом 3038 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 45 437 человек, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

В России выявили 21 687 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого ученые рассказали об опасности нового вида коронавируса, обнаруженного в образцах, взятых у летучей мыши из России. Изучением российских вирусов занялась группа ученых из Школы глобального здравоохранения имени Пола Аллена при Вашингтонском государственном университете.

30 сентября сообщалось, что коронавирусом заболел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его состояние в настоящее время оценивается как удовлетворительное. На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки патриарха отменяются.

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