«Возьмите зонты»: синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столицу в ближайшее время вновь накроет дождливая погода. Об этом предупредил главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 4 октября.

По его словам, переменная облачность без осадков, которая в настоящее время наблюдается в Москве, продержится недолго. Синоптик пояснил, что на Центральную Россию надвигается «циклоническая воронка, а значит, небо затянет многослойный пирог облачности».

Тишковец уточнил, что за сутки на Москву обрушится до 4–5 миллиметров осадков, что соответствует половине ведра воды на квадратный метр. Ветер будет порывистым. Он будет дуть с юга со скоростью 4–9 метров в секунду.

Согласно прогнозу синоптика, в столице днем будет не выше 9–11 градусов тепла, в Подмосковье — 7–12 градусов.

— Одевайтесь по погоде и возьмите с собой зонты, — порекомендовал москвичам Тишковец в эфире программы «Соловьев Лайф».

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что первая неделя октября окажется дождливой для столицы. По расчетам синоптиков, в городе выпадет до трети месячной нормы осадков. При этом на протяжении недели будет достаточно комфортная погода, отметил специалист.