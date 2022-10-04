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Уехавшим жителям новых субъектов России дали месяц на выбор гражданства

Евгений Жуков
Общество
Уехавшим жителям новых субъектов России дали месяц на выбор гражданства
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Уроженцы и выходцы с новых регионов России, которые вошли в состав страны по итогам референдумов, должны в течение месяца выбрать постоянное гражданство. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Иванов во вторник, 4 октября.

— Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор, — заявил представитель дипведомства.

Он также отметил, что в присоединенных регионах будет вестись ускоренная выдача новых паспортов, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что Совет Федерации одобрил ратификацию договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Согласно предписаниям, новые регионы, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России. Также в этих регионах будут действовать российское законодательство и другие нормативные правовые акты.

О том, что ожидает страну после присоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья, — в материале «Вечерней Москвы». Как уточняется, новые реалии потребуют изменений в экономической отрасли.

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