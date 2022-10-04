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Платная правда: группа шантажистов требовала деньги за удаление неудобной информации из Telegram

Степан Жирнов
Происшествия
Платная правда: группа шантажистов требовала деньги за удаление неудобной информации из Telegram
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

МВД показало видео задержания группы шантажировавших бизнесменов и чиновников в Telegram. Об этом во вторник, 4 октября, сообщили в пресс-центре МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники создали несколько Telegram-каналов, которые использовали для целенаправленного одновременного размещения заказных материалов. В этих «новостях» содержалась заведомо ложная информация, которая дискредитировала крупных бизнесменов и топ-менеджеров госкорпораций, а также высокопоставленных должностных лиц.

После размещения злоумышленники предлагали жертвам удалить размещенные материалы за крупное вознаграждение, которое нужно было перевести на криптокошельки подозреваемых. Если жертва соглашалась, то вымогатели не останавливались и вынуждали платить им каждый месяц.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «Вымогательство».

В результате оперативно-разыскных действий сотрудники Управления «К» МВД России установили местоположение владельцев Telegram-каналов и задержали их. Ими оказались 50-летний москвич с сыном, а также уроженец города Ульяновска. Все трое заключены под стражу.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Еще один случай вымогательства произошел в столице. Злоумышленник общался с подростком через несколько подставных аккаунтов в социальных сетях, вызнал компрометирующую информацию и потребовал три миллиона рублей за молчание.

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