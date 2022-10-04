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Суд оштрафовал Twitch за неудаление контента на четыре миллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Суд оштрафовал Twitch за неудаление контента на четыре миллиона рублей
Фото: shutterstock

Таганский суд оштрафовал Twitch за неудаление контента на четыре миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда во вторник, 4 октября.

Мировой судья участка №422 признал виновным компанию по статье «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации» кодекса об административных правонарушениях РФ.

— Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере четырех миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Ранее суд уже штрафовал компанию: 30 августа на три миллиона рублей за отказ, 16 августа — на два миллиона рублей. Обе санкции заработаны по статье о неудалении запрещенного контента. 28 июня видео-хостинг оштрафовали на два миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.

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