Эксперт пояснил, стоит ли сейчас покупать квартиру

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Заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов пояснил, стоит ли сейчас покупать квартиру.

Эксперт отметил, что спрос на рынке недвижимости упал, а предложение выросло. Часть продавцов пытается экстренно продать или сдать свою недвижимость.

Но и покупатели не спешат приобретать квартиры. Кто-то не уверен в собственных доходах, кому-то не одобрили кредит. Некоторые ждут дальнейшего снижения цен.

По словам эксперта, в такой ситуации не стоит принимать срочных и необдуманных решений без крайней необходимости.

— На сегодня рынок купли-продажи — это рынок покупателя, который может себе позволить многое, в том числе просто подумать и подождать. Но если квартира нужна прямо сейчас для жизни, то ее стоит приобрести, выбрав с учетом потребностей и доведя до максимума размер скидки, — пояснил Цыганов в комментарии МИР 24.

До этого сообщалось, что количество заявок на срочную продажу жилья в столице выросло в три раза, а спрос на квартиры сократился на 20 процентов, передает ФАН.

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