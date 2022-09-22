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Эксперт рассказал, что нужно учитывать при выборе материала для строительства дома

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, что нужно учитывать при выборе материала для строительства дома
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Эксперт онлайн-гипермаркета строительных инструментов Максим Соколов рассказал о нюансах при выборе материалов, из которых лучше построить жилой загородный дом или дачу.

Во-первых, важны климатические условия, поскольку какие-то материалы не подходят для влажных регионов, а какие-то для холодных. Во-вторых, нужно обращать внимание на материалы, подходящие для разных сроков возведения дома. Если нужно построить дом в короткие сроки, то необходимо выбирать материалы, подходящие для быстрого возведения здания и не требующие основательного фундамента. Такими могут быть дома из деревянного бруса, сэндвич-панелей.

Многие предпочитают построить кирпичный дом. Но под кирпичный дом нужен мощный фундамент, кладка занимает время, он впитывает влагу и потому не подходит для дождливой местности.

Исходя из средних цен на рынке, самыми дешевыми материалами для строительства дома являются каркас и сэндвич-панели, далее следуют газобетон, кирпич. Самым дорогим окажется дом из керамоблоков, передает Life.ru.

До этого член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков сообщил, что на сегодняшний день россияне чаще арендуют жилье, а не покупают его. В будущем стоимость квартир может снизиться, и спрос восстановится. Тогда ситуация на рынке недвижимости стабилизируется, передает ФАН.

Для помощи дачникам правительство России упростило, дополнило и продлило дачную амнистию до 1 марта 2031 года. Как оформить дачный дом в собственность — в материале «Вечерней Москвы».

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