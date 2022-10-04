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МИД Норвегии вызвал посла РФ из-за референдумов в присоединенных регионах

Евгений Жуков
В мире
МИД Норвегии вызвал посла РФ из-за референдумов в присоединенных регионах
Фото: Pexels

МИД Норвегии вызвал посла Российской Федерации из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в пресс-службе норвежского дипломатического ведомства во вторник, 4 сентября.

Как уточняется, российского посла вызвали для разъяснения позиции Осло по поводу решения о присоединении нескольких субъектов к России.

— Это явное нарушение международного права, — приводятся на сайте слова главы МИД Анникен Хюитфельдт.

Днем ранее МИД Испании вызвал российского посла Юрия Корчагина, чтобы предъявить протест в связи с присоединением к России новых территорий.

3 октября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал проекты федеральных конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В конце выступления президент подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

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