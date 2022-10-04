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Столичный школьник засыпал порох от петард в кофемолку и попал в больницу

Степан Жирнов
Происшествия
Столичный школьник засыпал порох от петард в кофемолку и попал в больницу
Фото: shutterstock

Московский школьник провел неудачный эксперимент со взрывчатыми веществами на востоке столицы. Об этом стало известно во вторник, 4 октября.

Восьмиклассник из Северного Измайлова решил провести эксперимент со взрывчатыми веществами на собственной кухне. Подросток из Северного Измайлова засыпал смесь из петард в кофемолку и включил аппарат. После этого кофемолка взорвалась.

Вскоре юношу обнаружила мать: школьник лежал на полу со сломанной рукой и красными глазами. Мальчика госпитализировали, сообщает Telegram-канал «112».

Другой хлопок на кухне произошел на северо-западе столицы 28 сентября. В результате происшествия никто не пострадал.

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