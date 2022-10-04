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Банк России выпустит монету, посвященную Зое Космодемьянской

Евгений Жуков
Общество
Банк России выпустит монету, посвященную Зое Космодемьянской
Фото: t.me/centralbank_russia

Банк России во вторник, 4 октября, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Зоя Космодемьянская» серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

На лицевой стороне монеты традиционно расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи «Российская Федерация», «Банк России», а также отмечен номинал «2 рубля».

Кроме того, на монете присутствует обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, а также проба сплава и товарный знак Московского монетного двора с массой драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и медали «Золотая Звезда» на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных языков пламени. Внизу по окружности имеется рельефная надпись «Зоя Космодемьянская», сообщается на сайте Банка России.

Накануне стало известно, что экспертная группа предложила более 60 достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа в качестве изображения на новой банкноте Банка России номиналом 500 рублей.

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